«Семейный бизнес». Как в 23 года стать спортивным директором клуба РПЛ

Георгий Менжинский теперь рулит в «Торпедо». А его отец председательствует в совете директоров клуба.

Самая удивительная новость последних дней пришла из «Торпедо». Впрочем, в последние дни там много подобных историй. Клуб объявил, что исполняющим обязанности спортивного директора стал Георгий Менжинский. Главный факт о нём – парню всего 23 года. А его отец Сергей Менжинский председательствует в совете директоров клуба.

Менжинский-младший привёл в клуб старшего. Георгий в «Торпедо» начинал с азов

В единственном интервью с Георгием официальному сайту «Торпедо» мы узнали несколько вещей:

1. Он оказался в клубе, когда учился на третьем курсе РАНХиГСа. Но это была не совсем обычная стажировка. Георгий получал образование на факультете банковского дела, но в «Торпедо» напросился в селекционный отдел. Ведь параллельно он заканчивал курсы скаутов.

2. Первое время в «Торпедо» парень составлял профайлы футболистов и писал отчёты. После – совмещал работу с университетом. Но через полтора месяца его уже пригласили на постоянное трудоустройство в клуб.

3. Путеводителем Георгия в торпедовском пути стал Николай Савичев, которого сейчас назначили и. о. главного тренера «Торпедо».

А 28 мая 2021 года Менжинский-старший стал председателем совета директоров клуба. Сергей – бизнесмен и управляет группой компании «Регион». Получается, в футбол отца привёл сын. Это подтверждал и бывший президент «Торпедо» Денис Маслов в интервью «Чемпионату».

«Если бы вы готовились к интервью, то вы бы поняли – это сын привёл папу в футбол, а не наоборот. Потому что Георгий появился за год до Сергея Юрьевича. Когда Георгий приступал к работе, Сергей Юрьевич никакого отношения к команде не имел. Про сыновей Буша ты же знаешь? Один по стопам отца стал президентом США, второй – видимо, менее любимый – просто губернатором работал, ха! Как ты к этому относишься? Такой случай в истории был не один. Есть же семейный бизнес, что-то от отца к сыну передаётся», – сказал Маслов.

Сергей Менжинский Фото: ФК «Торпедо»

Чем Менжинский-младший занимался в «Торпедо»? И почему получил такое назначение?

Первый крупный проект Георгия – создание «Торпедо»-2. Казалось, типичная история – вторая команда с понятными перспективами. Однако на это в любом случае требуется много времени. Менжинский сам искал тренеров, игроков, занимался бытовыми вопросами команды. В итоге менеджер выбрал Николая Ковардаева. Вместе с ним пришёл Олег Ширинбеков. С задачей создания Георгий справился и заявил команду в ФНЛ-2. Кстати, сейчас она идёт на втором месте и без поражений.

А теперь посмотрите, кто временно возглавил первую команду «Торпедо»? Формально – Николай Савичев, но это сделано из-за имеющейся лицензии. А фактически командой в игре с «Зенитом» будет руководить тот самый Николай Ковардаев.

Поэтому назначение, пусть и временное, спортивным директором Менжинского выглядит очень даже логичным – именно он привёл Ковардаева в клуб, знает и понимает его лучше других.