«Зенит» объявил о трансфере защитника «Спартака» Шайхтдинова
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Футбольный клуб «Зенит» на своём официальном сайте объявил о переходе из «Спартака» 18-летнего защитника Дамира Шайхтдинова. Контракт сине-бело-голубых с футболистом рассчитан на два года.
«Сине-бело-голубые приветствуют Дамира Шайхтдинова в Петербурге и желают удачи и новых побед в составе «Зенита»!» — написала пресс-служба санкт-петербургского клуба.
В прошлом сезоне Шайхтдинов выступал за «Спартак-2» в ФНЛ. Всего на счету Дамира 49 матчей за дубль красно-белых.
В Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023 «Зенит» возглавляет турнирную таблицу. Команда из Санкт-Петербурга набрала 14 очков в шести стартовых турах. «Спартак» имеет в своём активе 13 очков и делит второе место с ЦСКА, у которого также 13 очков.
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