Звезда Евро-2022 с российскими корнями. Кого пытается купить «Зенит»

Этим летом уже состоялся один трансфер израильского игрока в клуб РПЛ – «Динамо» купило Эдена Карцева у «Маккаби» из Нетании. Теперь, в оставшиеся две с небольшим недели до закрытия окна, в Россию может переехать ещё один израильтянин. «Зенит» ведёт переговоры о покупке 18-летнего полузащитника «Маккаби» из Тель-Авива Оскара Глуха.

На первый взгляд, это неожиданный поворот в селекционной работе для клуба, который хорошо освоил южноамериканский рынок. Тем более речь идёт об игроке с неподтверждённым пока во взрослом футболе уровнем. Глух сыграл лишь 14 раз за главную команду «Маккаби», а если суммировать проведённое им на поле время (около 800 минут, в основу попадал восемь раз), то получается всего девять полных матчей на профессиональном уровне. Однако Оскар успел забить три гола и сделать одну голевую передачу в чемпионате Израиля.

Глух выходил на поле в израильской лиге, Кубке страны и квалификации Лиги конференций (три раза на замену). По данным InStat, за эти почти что 800 минут в 14 матчах центральный полузащитник поучаствовал в создании 10 голевых моментов, нанёс 23 удара, включая восемь — в створ, отдал 85% точных передач, 44 раза обыграл соперников один в один, сделал 34 отбора мяча, 12 перехватов, 44 подбора и выиграл 40% единоборств. Солидная статистика для юного игрока.

Но настоящую рекламу Глуху сделал состоявшийся два месяца назад чемпионат Европы для футболистов не старше 19 лет. На том турнире сборная Израиля сенсационно дошла до финала, выйдя из группы с Англией, Австрией и Сербией и победив в полуфинале Францию. Оскар был одной из самых ярких звёзд Евро-2022, поделил второе место в списке лучших бомбардиров, а по итогам турнира его включили в символическую сборную.

Оскар Глух Фото: Из личного архива Оскара Глуха

В финале с англичанами Глух при 0:0 забил классный гол. Сыграл как зрелый, умный игрок. Сборная Израиля убежала в контратаку «3 в 3». Оскар, получая передачу у штрафной, ушёл от соперника за счёт приёма мяча одним касанием и движения корпуса. После этого обыграл другого защитника, а потом нанёс точный удар с 12 метров. Вот видео:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Правда, золото Евро-2022 израильтянам всё-таки не досталось, хотя они играли не хуже фаворита. Сборная Англии победила в дополнительное время – 3:1. К слову, автора победного гола Карни Чуквуэмеку «Астон Вилла» вскоре продала «Челси» за € 18 млн.

Глух, пусть и стоит поменьше, тоже находится в фокусе внимания европейских клубов. Очевидно, «Зенит», чтобы заполучить талантливого израильтянина, должен дать игроку и его клубу лучшие финансовые условия. Sport5 сообщал в середине августа, что петербургский клуб предложил € 4 млн, а «Маккаби» просит € 6 млн. Неделю спустя появилась информации об улучшенном предложении сине-бело-голубых – € 5 млн.

Агент полузащитника Шахар Гринберг подтвердил, что чемпионы России хотят подписать Глуха: «Да, у нас есть предложение от «Зенита», и уже ведутся переговоры. Есть ещё несколько предложений. Оскара не интересуют деньги, он хочет и должен играть, получать постоянную игровую практику».

В «Зените», несмотря на глубокий состав команды, Глух может получить не меньше практики, чем в «Маккаби». Просто потому, что для используемой Сергеем Семаком схемы 4-3-3 в петербургской команде не хватает центрхавов. После того как травмировались Клаудиньо и Кузяев, в распоряжении тренера остались лишь Барриос, Вендел да Ерохин, который в последнее время полезнее в чужой штрафной, нежели в роли «восьмёрки». Поэтому Семак вынужден был ломать схему или ставить в центр штатного крайнего хавбека Густаво Мантуана. В этих обстоятельствах Глух мог бы регулярно иметь свои 20-30 минут, выходя на замену – нормально для 18-летнего игрока.

Оскар наверняка будет комфортно чувствовать себя в нашей стране, ведь у полузащитника российские корни. Его отец Максим – из семьи эмигрантов из России. Сайт One.co.il рассказывал историю Глуха-старшего:

«Иммигрировал в возрасте 13 лет и занимался боевыми искусствами. С ранних лет Максим обучал своего сына Оскара карате, но убедился, что тот особенно талантлив в другом виде спорта. По сути, история Глуха похожа на историю Золушки. Соседи увидели, как Оскар играет с детьми, которые были старше на пять лет, и убедили его семью отдать парня в футбол. Максиму хватило одного просмотра, чтобы всё понять – пятилетний Оскар настоял на занятиях футболом…

Максим и сам в юности был футболистом, но, в отличие от сына, играл на позиции нападающего. В последние годы выступает за команду ветеранов Ашдода и продолжает заниматься единоборствами. Отец сопровождает Оскара в дни футбольных матчей и видит, какой интерес тот вызывает: в 17 лет Глух собирал толпы болельщиков, а после матчей мальчишки ждали его ради фото или автографов, и даже их родители просили о совместных снимках с Оскаром».

Глух – отнюдь не атлет, его рост — всего 170 см. Но в Израиле писали, что в местном футболе со времён Йосси Бенаюна не было полузащитника, который был бы столь же хорош в последней трети поля. Оскар может играть «десятку», «восьмёрку» и даже на фланге. Он техничен, обладает дриблингом, тонкой передачей, приличным ударом и умением принимать нестандартные решения. Не будь Глух бриллиантом в свои 18 лет, «Зенит» не оценил бы его почти в половину стоимости Клаудиньо.