Пепе близок к аренде в «Ниццу», «Арсенал» отдал за него € 80 млн три года назад

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе с большей долей вероятности продолжит нынешний сезон в «Ницце». Французский клуб арендует 27-летнего футболиста без права выкупа. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, в настоящее время стороны обсуждают вопрос выплаты зарплаты футболиста.

Пепе стал игроком «Арсенала» в 2019 году, перейдя из «Лилля» за € 80 млн. В нынешнем сезоне ивуариец французского происхождения на поле не появлялся, а всего за «канониров» в 112 матчах он забил 27 голов и отдал 21 результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

Какой клуб английской Премьер-лиги больше всех тратит на зарплаты футболистам? Видеоролик: