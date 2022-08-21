Форвард «Арсенала» Пепе может перейти в «Ниццу»

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе может продолжить свою карьеру в Лиге 1.



В данный момент продолжается переговорный процесс между «канонирами» и командой из французского чемпионата – «Ниццей». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.



Сообщается, что речь идёт об аренде 27-летнего футболиста. Детали сделки по аренде игрока обсуждаются, поскольку «Арсенал», как отмечается, попросил Николя найти новое решение, связанное с продолжением его карьеры, как можно быстрее.



Также добавляется, что «Севилья» на данный момент не делала никаких предложений «канонирам» по футболисту, несмотря на слухи об этом в СМИ.



Напомним, что в 2019 году лондонский клуб приобрёл форварда у французского «Лилля». Тогда трансфер нападающего сборной Кот-д’Ивуара обошёлся «канонирам» в € 86 млн.



Соглашение между Пепе и лондонским клубом истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 25 млн.

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