Форвард «Арсенала» Пепе может перейти в «Ниццу»

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе может продолжить свою карьеру в Лиге 1.
В данный момент продолжается переговорный процесс между «канонирами» и командой из французского чемпионата – «Ниццей». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщается, что речь идёт об аренде 27-летнего футболиста. Детали сделки по аренде игрока обсуждаются, поскольку «Арсенал», как отмечается, попросил Николя найти новое решение, связанное с продолжением его карьеры, как можно быстрее.
Также добавляется, что «Севилья» на данный момент не делала никаких предложений «канонирам» по футболисту, несмотря на слухи об этом в СМИ.
Напомним, что в 2019 году лондонский клуб приобрёл форварда у французского «Лилля». Тогда трансфер нападающего сборной Кот-д’Ивуара обошёлся «канонирам» в € 86 млн.
Соглашение между Пепе и лондонским клубом истекает в 2024 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 25 млн.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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