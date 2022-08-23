Сын Стрельцова: главное, чтобы «Торпедо» было в РПЛ, а там пусть хоть марсиане купят клуб

Игорь Стрельцов, сын прославленного советского футболиста Эдуарда Стрельцова, отреагировал на информацию об интересе китайского банка к покупке московского «Торпедо».

«Если из наших никто не покупает, будем надеяться на китайцев? Я такого не слышал. Если будут хорошие вложения, то поменяется игра и наладится состав. Уже шесть туров и всего одно очко — это очень мало. Опыта нет. Играть хотят, выигрывать хотят, но нужно немного мастерства и опыта — не только хотение. Мне самое главное, чтобы команда была в Высшей лиге, а там хоть китайцы, хоть марсиане пусть купят клуб — мне всё равно», — сказал Стрельцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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