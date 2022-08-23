Ребров обратился к ушедшему из «Спартака» Федуну

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров, ныне занимающий должность технического координатора красно-белых, обратился к Леониду Федуну, который накануне покинул пост президента московского клуба.

«Даже не верится, что Леонид Арнольдович Федун покинул «Спартак». Сколько лет я в клубе, он всегда был с нами и вёл вперёд. Но всё когда-то заканчивается.

Большое спасибо за заботу и любовь к команде! С большим уважением и благодарностью», — написал Ребров в своём телеграм-канале.

Напомним, во время президентства Леонида Федуна «Спартак» выигрывал три титула — чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. В сезоне-2021/2022 красно-белые завоевали Кубок России и финишировали на 10-м месте в чемпионате страны. В новом сезоне «Спартак» делит вторую строчку с московским ЦСКА — команды набрали по 13 очков за шесть матчей.