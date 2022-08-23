Стал известен срок контракта Данила Степанова с «Сочи»

Защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов подпишет контракт с «Сочи» сроком на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Защитник уже находится в расположении сочинской команды.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что тульский «Арсенал» и «Сочи» согласовали переход 22-летнего футболиста.

Напомним, Степанов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды из казанского «Рубина» в 2021 году, а в 2022-м стал полноценным игроком команды. Футболист дебютировал в чемпионате России в 2018 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Также Степанов выступал в составе волгоградского «Ротора».