Стал известен срок контракта Данила Степанова с «Сочи»
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Защитник тульского «Арсенала» Данил Степанов подпишет контракт с «Сочи» сроком на три года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Защитник уже находится в расположении сочинской команды.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что тульский «Арсенал» и «Сочи» согласовали переход 22-летнего футболиста.
Напомним, Степанов перешёл в тульский «Арсенал» на правах аренды из казанского «Рубина» в 2021 году, а в 2022-м стал полноценным игроком команды. Футболист дебютировал в чемпионате России в 2018 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Также Степанов выступал в составе волгоградского «Ротора».
Новость по темеЗащитник тульского «Арсенала» Степанов перейдёт в «Сочи»
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