Мать 14-летнего фаната, чей телефон разбил Роналду, рассказала о пугающем звонке от игрока

Сара Келли, мама 14-летнего болельщика Джейка Хардинга, рассказала о телефонном разговоре с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который разбил телефон её сына.



«Через день после инцидента мне позвонил человек по имени Серхио, который представился личным помощником Роналду. Он предложил встретиться с игроком, но я отказалась. Он сказал: «Вы знаете, кто такой Роналду?» Я ответила: «Конечно, знаю, и мой ответ — нет». Я положила трубку и расплакалась. Я испугалась. Как они смеют?



Через несколько дней этот человек вновь позвонил и сказал, что Роналду хотел бы поговорить со мной лично. Криштиану позвонил, и он показался мне самым высокомерным человеком, с котором я когда-либо разговаривала. Позже он снова позвонил, представился и предложил познакомиться с его семьёй. Он сказал: «Я неплохой отец». Но я ответила, что никогда не говорила, что он плохой папа. Он продолжил: «У меня было ужасное воспитание, я потерял отца». Я ответила: «У всех нас есть слезливая история, Криштиану. Мой отец был молод, когда его не стало. У меня был рак». Он продолжал называть меня неправильным именем, и я сказала: «Меня зовут Сара». Он извинился.



Он никогда не называл моего сына Джейкоба по имени, всегда использовалось слово «мальчик». «Я знаю, что у мальчика проблемы», — сказал Роналду. Я отметила: «У него нет проблем, у него инвалидность. Проблемы у тебя». Он ещё раз извинился и добавил: «Я не сделал ничего плохого». Криштиану подчеркнул, что никого не пинал, не убивал и не бил.



Это разожгло во мне ярость, сердце заколотилось быстрее. Я сказала: «Ты бьёшь моего сына по руке и говоришь, что не причиняешь никому вреда?» Роналду ответил, что не хочет, чтобы это попало в СМИ или в суд. Он отметил, что у него хорошая команда юристов, которые готовы бороться в суде до самого конца и выиграть», — приводит слова Келли Mirror.

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