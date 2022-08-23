Дрис Мертенс: расставание с «Наполи» далось непросто

Бывший вингер «Наполи» Дрис Мертенс признался, что ему было непросто покидать итальянский клуб. В начале августа футболист стал игроком «Галатасарая».
«Я благодарен «Наполи» за девять лет, проведённых вместе. Расставание далось непросто. Надеюсь, в будущем у клуба всё сложится хорошо. Я буду их главным болельщиком. Конечно, наша история могла завершиться по-другому, но думаю, это станет уроком для «Наполи» на будущее.
Дом в Неаполе я не продал — мы с женой решили его оставить. Решили, что вернёмся туда летом, когда будут свободные дни. Я прожил там девять лет, познакомился с необыкновенными людьми. Этот город стал моим домом», — приводит слова Мертенса DAZN.
Контракт «Галатасарая» с 35-летним Мертенсом заключён на один год. Он присоединился к команде в качестве свободного агента.
- 23 августа 2022
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