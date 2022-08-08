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«Галатасарай» объявил о подписании Дриса Мертенса и Лукаса Торрейры

«Галатасарай» объявил о подписании Дриса Мертенса и Лукаса Торрейры
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Турецкий «Галатасарай» объявил о подписании контрактов с бельгийским форвардом Дрисом Мертенсом и уругвайским полузащитником Лукасом Торрейрой. Об этом сообщается на официальном сайте стамбульского клуба.

Контракт с 35-летним Мертенсом заключён на один год. Он присоединился к команде в качестве свободного агента. Форвард в течение своей карьеры выступал за нидерландские АГОВВ Апелдорн, «Утрехт» и ПСВ, итальянский «Наполи». За сборную Бельгии дебютировал в 2011 году.

Фото: ФК «Галатасарай»

Соглашение с 26-летним Торрейрой заключено до лета 2026 года. По данным портала Transfermarkt, полузащитник обошёлся «Галатасараю» в € 6 млн. В сезонах-2020/2021 и 2021/2022 он играл в аренде в мадридском «Атлетико» и «Фиорентине» соответственно. В «Арсенал» летом 2018 года переходил из «Сампдории» за € 28,65 млн. Дебютировал за сборную Уругвая в 2018 году.

Фото: ФК «Галатасарай»

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