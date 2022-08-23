«Динамо» Киев и «Бенфика» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов
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Сегодня, 23 августа, состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо». Команды будут играть на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Встреча начнётся в 22:00 по мск.
Команды огласили стартовые составы на противостояние:
«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Мораес Жилберто, Николас Отаменди, Морато, Алехандро Гримальдо, Флорентину Луиш, Энцо Фернандес, Жоау Мариу, Давид Нерес, Рафаэл Силва, Гонсалу Рамуш.
«Динамо» Киев: Георгий Бущан, Томаш Кендзёра, Илья Забарный, Александр Сирота, Константин Овчаренко,
Александр Караваев, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Артём Беседин.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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