Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмерсон перешёл из «Челси» в «Вест Хэм»

Эмерсон перешёл из «Челси» в «Вест Хэм»
Комментарии

Защитник «Челси» Эмерсон перешёл в «Вест Хэм». Об этом сообщила пресс-служба «молотобойцев». Контракт до лета 2026 года с опцией продления на ещё один сезон.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за трансфер около € 15 млн. Ещё € 2,4 млн составят бонусы.

Прошлый сезон Эмерсон провёл на правах аренды во французском «Лионе», сыграв 36 матчей, забив один мяч и отдав две голевые передачи. Футболист перешёл в «Челси» в январе 2018 года из итальянской «Ромы». Всего за синих у него 71 игра, два гола и пять результативных передач. Также выступал за «Сантос», воспитанником которого он и является, и итальянский «Палермо».

За сборную Италии Эмерсон дебютировал осенью 2018 года, на данный момент провёл за национальную команду 27 матчей. Вместе со сборной Италии выиграл Евро-2020.

Новость по теме
«Лестер Сити» отклонил третье предложение «Челси» о трансфере защитника Фофана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022