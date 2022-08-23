Эмерсон перешёл из «Челси» в «Вест Хэм»

Защитник «Челси» Эмерсон перешёл в «Вест Хэм». Об этом сообщила пресс-служба «молотобойцев». Контракт до лета 2026 года с опцией продления на ещё один сезон.
Ранее сообщалось, что лондонцы заплатят за трансфер около € 15 млн. Ещё € 2,4 млн составят бонусы.
Прошлый сезон Эмерсон провёл на правах аренды во французском «Лионе», сыграв 36 матчей, забив один мяч и отдав две голевые передачи. Футболист перешёл в «Челси» в январе 2018 года из итальянской «Ромы». Всего за синих у него 71 игра, два гола и пять результативных передач. Также выступал за «Сантос», воспитанником которого он и является, и итальянский «Палермо».
За сборную Италии Эмерсон дебютировал осенью 2018 года, на данный момент провёл за национальную команду 27 матчей. Вместе со сборной Италии выиграл Евро-2020.
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