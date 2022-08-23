«Бенфика» разгромила киевское «Динамо» и вышла в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня, 23 августа, состоялся ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.
На 27-й минуте Николас Отаменди открыл счёт в матче. Давид Нерес навесил с правого фланга, а Отаменди снова выпрыгнул выше всех в штрафной и головой скинул мяч в ближний угол, не оставив никаких шансов Георгию Бущану.
На 40-й минуте Рафаэл Силва укрепил преимущество в счёте. Силва легко расстрелял ворота гостей, перехватив передачу защитника гостей. Спустя две минуты в быстрой атаке Гонсалу Рамуш низом покатил на Нереса, который практически с линии штрафной классным ударом уложил мяч в левый угол.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
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