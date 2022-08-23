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«Бенфика» разгромила киевское «Динамо» и вышла в групповой этап Лиги чемпионов

«Бенфика» разгромила киевское «Динамо» и вышла в групповой этап Лиги чемпионов
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Сегодня, 23 августа, состоялся ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между «Бенфикой» и киевским «Динамо». Команды играли на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Противостояние завершилось со счётом 3:0 в пользу хозяев.

На 27-й минуте Николас Отаменди открыл счёт в матче. Давид Нерес навесил с правого фланга, а Отаменди снова выпрыгнул выше всех в штрафной и головой скинул мяч в ближний угол, не оставив никаких шансов Георгию Бущану.

На 40-й минуте Рафаэл Силва укрепил преимущество в счёте. Силва легко расстрелял ворота гостей, перехватив передачу защитника гостей. Спустя две минуты в быстрой атаке Гонсалу Рамуш низом покатил на Нереса, который практически с линии штрафной классным ударом уложил мяч в левый угол.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
23 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 0
Динамо К
Киев, Украина
1:0 Отаменди – 27'   2:0 Раф. Силва – 40'   3:0 Нерес – 42'
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