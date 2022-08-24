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«Виктория Пльзень» и «Маккаби Хайфа» вышли в групповой этап Лиги чемпионов

«Виктория Пльзень» и «Маккаби Хайфа» вышли в групповой этап Лиги чемпионов
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Сегодня, 23 августа, состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Викторией Пльзень» и «Карабахом». Команды играли на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» в Пльзене, сильнее оказалась команда хозяев.

На 38-й минуте Филип Озобич открыл счёт в матче, затем Ян Копиц восстановил равенство на табло. На 73-й минуте Ян Климент вывел чехов вперёд. Благодаря этому голу чехи вышли в групповой раунд турнира.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
23 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
2 : 1
Карабах
Агдам, Азербайджан
0:1 Озобич – 38'   1:1 Копиц – 58'   2:1 Климент – 73'

В другом матче «Црвена Звезда» принимала на своём поле «Маккаби». Первая игра завершилась со счётом 3:2 в пользу израильтян. На 27-й минуте полузащитник сербского клуба Александар Пешич открыл счёт в игре, в конце первого тайма Мирко Иванич укрепил преимущество хозяев. На 45+5 минуте Даниэль Сундгрен сократил разницу в счёте, а на 90-й минуте Милан Павков отправил мяч в сетку своих ворот. «Маккаби Хайфа» впервые за 13 лет вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
23 августа 2022, вторник. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 2
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
1:0 Пешич – 27'   2:0 Иванич – 43'   2:1 Сундгрен – 45+5'   2:2 Павков – 90' (автогол)
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