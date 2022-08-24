Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Маркитесов перенёс операцию

Бывший полузащитник московского «Спартака» Дмитрий Маркитесов, ныне являющийся игроком «Родины», перенёс операцию на стопе и пропустит около четырёх месяцев.



«Полузащитник получил перелом пятой плюсневой кости на одной из тренировок, в результате чего потребовалось оперативное вмешательство. Всё прошло по плану, без осложнений. Реабилитация займёт около четырёх месяцев — в строй футболист вернётся ко второй половине сезона-2022/2023. Дима, желаем продуктивного восстановления и ждём возвращения!» – гласит публикация в официальном телеграм-канале «Родины».



В новом сезоне Маркитесов принял участие в двух матчах «Родины» в Мелбет Первой лиге. В стартовом туре с «Рубином» он вышел на замену на 68-й минуте, а в 5-м туре с «Шинником» – на 78-й. «Родина» после шести матчей набрала шесть очков и расположилась в нижней части турнирной таблицы.