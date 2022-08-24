Лэмпард прокомментировал информацию с потенциальным переходом Гордона в «Челси»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о возможном трансфере форварда команды Энтони Гордона в лондонский «Челси».
«Он наш футболист. У Гордона осталось три года по контракту с нами. Мы знаем об интересе «Челси». Эта ситуация должна быть правильной для футбольного клуба «Эвертон» и для меня как главного тренера команды, поэтому мы находимся на той же позиции, что и ранее, — цитирует Лэмпарда talkSPORT.
В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «ирисок» 40 матчей, забил четыре гола и отдал три ассиста. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего англичанина в € 20 млн. В общей сложности футболист сыграл за «Эвертон» 63 поединка, отметился 4 точными ударами и 8 голевыми передачами.
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