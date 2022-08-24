Скира: хавбек «Динамо» Никола Моро перешёл в «Болонью»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро продолжит карьеру в чемпионате Италии, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, футболист перешёл в «Болонью» на правах аренды. В соглашении есть опция выкупа контракта Моро у «Динамо» за € 6 млн. Не сообщается, является ли этот пункт сделки обязательным. Контракт заключён по схеме «1+4» до 2027 года.
Ранее сообщалось, что Моро планирует уйти из «Динамо» в летнее трансферное окно. Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2021/2022 Моро провёл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Никола провёл за бело-голубых шесть матчей и отдал два голевых паса.
- 24 августа 2022
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