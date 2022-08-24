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Бывший тренер Арриго Сакки получит награду президента УЕФА

Бывший тренер Арриго Сакки получит награду президента УЕФА
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Бывший футбольный тренер Арриго Сакки, ранее возглавлявший «Милан», стал лауреатом УЕФА от имени президента организации Александера Чеферина. Награду специалисту вручат на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, которая состоится 25 августа в Стамбуле.

«Эта награда признаёт профессиональное мастерство и, кроме того, отмечает наследие, оставленное выдающимися личностями в футболе. Очень немногие люди изменили философию игры так, как это удалось Арриго Сакки, чтобы можно было наблюдать за самим спортом. Есть две эпохи — до и после Сакки. Бесконечные тактические инновации, которые он внедрял в свои методы, сегодня являются основой любого футбольного сборника правил, отражённого поколениями тренеров, которые последовали за ним», – приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.

Под руководством Арриго Сакки «Милан» становился чемпионом Италии в сезоне-1987/1988, а также побеждал в Лиге чемпионов в 1989 и 1990 годах. Также специалист возглавлял сборную Италии, с которой доходил до финала чемпионата мира – 1994, где его подопечные по пенальти уступили Бразилии.

Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»

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