Бывший тренер Арриго Сакки получит награду президента УЕФА

Бывший футбольный тренер Арриго Сакки, ранее возглавлявший «Милан», стал лауреатом УЕФА от имени президента организации Александера Чеферина. Награду специалисту вручат на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, которая состоится 25 августа в Стамбуле.
«Эта награда признаёт профессиональное мастерство и, кроме того, отмечает наследие, оставленное выдающимися личностями в футболе. Очень немногие люди изменили философию игры так, как это удалось Арриго Сакки, чтобы можно было наблюдать за самим спортом. Есть две эпохи — до и после Сакки. Бесконечные тактические инновации, которые он внедрял в свои методы, сегодня являются основой любого футбольного сборника правил, отражённого поколениями тренеров, которые последовали за ним», – приводит слова Чеферина официальный сайт УЕФА.
Под руководством Арриго Сакки «Милан» становился чемпионом Италии в сезоне-1987/1988, а также побеждал в Лиге чемпионов в 1989 и 1990 годах. Также специалист возглавлял сборную Италии, с которой доходил до финала чемпионата мира – 1994, где его подопечные по пенальти уступили Бразилии.
Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»
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