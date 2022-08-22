Видеообзор матча Серии А «Аталанта» — «Милан»
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Вчера, 21 августа, в матче 2-го тура итальянской Серии А «Аталанта» на своём поле принимала действующего чемпиона страны – «Милан». Встреча закончилась со счётом 1:1.
Видеообзор матча «Аталанта» — «Милан»:
«Аталанта» открыла счёт в матче в середине первого тайма — на 29-й минуте отличился украинский полузащитник Руслан Малиновский, которого, по данным СМИ, клуб хочет продать. На 68-й минуте «Милан» восстановил статус-кво в матче благодаря усилиям полузащитника Исмаэля Беннасера. В оставшиеся минуты матча команды забить друг другу не смогли. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничейный результат.
После этой встречи оба клуба набрали по четыре очка. В следующем туре «Милан» дома примет «Болонью», а «Аталанта» отправится на выезд к «Вероне».
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