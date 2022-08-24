Нападающий Слимани расторг контракт со «Спортингом»

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Ислам Слимани расторг контракт с португальским клубом, который действовал до июня 2023 года. Об этом сообщают журналисты Footmercato.
По сведениям инсайдеров, следующим клубом в карьере Слимани станет французский «Брест», с которым футболист подпишет двухлетний контракт на правах свободного агента. Одной из причин ухода нападающего из португальского клуба является конфликт с главным тренером команды Рубеном Аморимом.
Ислам Слимани перешёл в «Спортинг» этой зимой. За девять матчей в португальской Примейре форвард забил четыре гола и отдал один ассист. Ранее игрок выступал в Лиге 1 за «Монако» и «Лион». На его счету во французском чемпионате 13 голов и девять результативных передач за 48 матчей.
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