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«ПСЖ» может избавиться от Диалло до конца летнего трансферного окна

«ПСЖ» может избавиться от Диалло до конца летнего трансферного окна
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«ПСЖ» может избавиться от защитника Абду Диалло до конца летнего трансферного окна. Как сообщает издание Footmercato, на сенегальского футболиста претендуют несколько клубов, в том числе «Вест Хэм» и «Рома».

По сведениям инсайдеров, «ПСЖ» хочет отпустить Диалло на постоянной основе и основные надежды парижского клуба связаны с долгосрочными предложениями от клубов английской Премьер-лиги, в частности, лондонского «Вест Хэма». При этом «Рома» также следит за ситуацией вокруг игрока, и в случае, если никто не оформит переход сенегальца, планирует в последние дни трансферного окна предложить договор об аренде футболиста с обязательной опцией выкупа.

В прошлом сезоне французской Лиги 1 Абду Диалло провёл 12 встреч. На его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 18 млн.

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