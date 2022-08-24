«ПСЖ» может избавиться от Диалло до конца летнего трансферного окна

«ПСЖ» может избавиться от защитника Абду Диалло до конца летнего трансферного окна. Как сообщает издание Footmercato, на сенегальского футболиста претендуют несколько клубов, в том числе «Вест Хэм» и «Рома».



По сведениям инсайдеров, «ПСЖ» хочет отпустить Диалло на постоянной основе и основные надежды парижского клуба связаны с долгосрочными предложениями от клубов английской Премьер-лиги, в частности, лондонского «Вест Хэма». При этом «Рома» также следит за ситуацией вокруг игрока, и в случае, если никто не оформит переход сенегальца, планирует в последние дни трансферного окна предложить договор об аренде футболиста с обязательной опцией выкупа.



В прошлом сезоне французской Лиги 1 Абду Диалло провёл 12 встреч. На его счету одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 18 млн.

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