Источник: Сергей Овчинников станет главным тренером команды РФС в Медиалиге

Главным тренером команды РФС, которая планирует заявиться во второй сезон Медийной футбольной лиги, станет бывший вратарь московского «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, сообщает «РБ Спорт».

Также сообщается, что за команду будут играть легенды российского футбола и других видов спорта, в их числе — легкоатлет Юрий Борзаковский, лыжник Александр Легков и хоккеист Илья Ковальчук. Кроме того, в состав войдут представители пляжного, женского футбола и сотрудники РФС.

Новый сезон Медиалиги стартует в сентябре и пройдёт в Москве. Победителем первого розыгрыша турнира стала команда 2DROTS, которая, как и «Амкал», принимает участие в играх Кубка России – 2022/2023. Создателем Медиалиги является предприниматель Николай Осипов.