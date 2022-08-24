Экс-футболисты сборной России стали новичками любительских медиаклубов
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Летом популярные комики Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Зоя Яровицына и Игорь Джабраилов стали гостями финала Медийной футбольной лиги. Тогда они и решили создать свой клуб и заявиться в новый сезон.
Первую пятёрку футболистов комики представили в новом выпуске на канале 10 is 10. В состав вошли бывший футболист сборной России Иван Новосельцев и экс-нападающий мини-футбольной сборной Вадим Цай. Также в команде юмористов чемпион России в составе ЦСКА Пётр Тен и братья известных российских футболистов — Даниил Чалов и Константин Сутормин.
Спортивным директором клуба стал спортивный блогер Виктор Кравченко. В следующем выпуске клуб представит ещё пять новичков.
Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»
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