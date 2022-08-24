Определены арбитры на матчи 7-го тура РПЛ

РФС объявил, какие бригады арбитров обслужат матчи 7-го тура Российской Премьер-Лиги. На матче «Ростова» и ЦСКА в качестве главного судьи будет работать Виталий Мешков.

26 августа. «Сочи» — «Химки». Главный арбитр — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Александр Кудрявцев и Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Юнус Кошко, арбитр на VAR — Сергей Иванов, VAR-ассистент — Денис Березнов.

27 августа.

«Пари Нижний Новгород» — «Динамо». Главный арбитр — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков; резервный судья — Константин Аверьянов, арбитр на VAR — Евгений Турбин, VAR-ассистент — Валерий Данченко.

«Факел» — «Спартак». Главный арбитр — Артём Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Куликов, арбитр на VAR — Сергей Иванов, VAR-ассистент — Алексей Стипиди.

«Ахмат» — «Крылья Советов». Главный арбитр — Антон Фролов, ассистенты судьи — Илья Еференко и Антон Кобзев; резервный судья — Константин Юданов, арбитр на VAR — Алексей Сухой, VAR-ассистент — Константин Шаламберидзе.

28 августа.

«Урал» — «Зенит». Главный арбитр — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Валентин Мурашов и Андрей Болотенков; резервный судья — Кирилл Селантьев, арбитр на VAR — Артём Чистяков, VAR-ассистент — Дмитрий Чельцов.

«Локомотив» — «Оренбург». Главный арбитр — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Роман Усачёв и Андрей Веретёшкин; резервный судья — Андрей Фисенко, арбитр на VAR — Павел Кукуян, VAR-ассистент — Адлан Хатуев.

«Торпедо» — «Краснодар». Главный арбитр — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Максим Ковалёв и Андрей Образко; резервный судья — Антон Анопа, арбитр на VAR — Евгений Турбин, VAR-ассистент — Арам Петросян.

«Ростов» — ЦСКА. Главный арбитр — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Игорь Демешко и Александр Богданов; резервный судья — Алексей Амелин, арбитр на VAR — Иван Сиденков, VAR-ассистент — Егор Болховитин.