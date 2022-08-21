Судьи РПЛ становятся ближе к народу. Но такое вряд ли оценят в УЕФА

Помните главный судейский мем, появившийся после прихода в Россию системы VAR? Это те самые крики «проверим-проверим» от Василия Казарцева в скандальном матче «Спартака» и «Сочи». Резонанс получился таким мощным, что внутренние переговоры судей впервые стали публичными. Их показали на «Матч ТВ». Вместе с оправданиями Казарцева и видеоассистента Алексея Еськова. В тот период тренд не пошёл дальше.

В следующий раз публичные переговоры с нескольких матчей в эфир «Коммент.Шоу» принёс босс арбитров Павел Каманцев. Там подробно показали спорные моменты с матчей «Ростов» – «Спартак», «Химки» – «Крылья», «Зенит» – «Ростов» и ЦСКА – «Урал». И все цитаты действующих лиц – видеоассистентов и главного. То есть люди получили возможность понять логику, почему в конкретных моментах судьи принимали те или иные решения. А реакция аудитории – сверхпозитивная.

Понятно, что с учётом и без того не лучшей репутации судей, особенно после проблем во второй части прошлого сезона, требовался новый шаг, чтобы приблизить арбитров к народу. И это сделали в абсолютно новом формате. Теперь аудитории подробно показали работу арбитров на двух топ-матчах. Сначала в Суперкубке России, где играли «Зенит» – «Спартак». Потом – в чемпионате с матча «Зенит» – ЦСКА. Обложка видео – отсылка к тому самому мему: «Проверим-проверим».

Первый кадр видео после Суперкубка – четыре рефери едут на игру. Показан их маршрут, где судьи даже советуют водителю правильный путь на стадион.

Права на видео принадлежат РФС.

За 90 минут до свистка судьи уже на арене. Раздевалка. Резервный проверяет табло. Потом арбитры выходят посмотреть поле, переодеваются – и на разминку. Всё в деталях. Дальше – выход на поле и старт работы. И подробный акцент на каждом эпизоде.

Например, Москалёв объясняет Джикии, почему не дал жёлтую за фол Чистякова. Вот цитата: «Давай не надо ко мне бегать, Гео. Вы не хотите жёлтые эти. Мы любое касание не будем давать. И не бегай за мной!»

Потом – судейская в перерыве. И второй тайм, где показана логика решений по возможному пенальти в ворота «Зенита» и по отсутствию офсайда у Мостового. Всё – через контекст переговоров Москалёва с Сергеем Карасёвым, который работал видеоассистентом.

«Молодцы, молодцы, братья» – говорит Москалёв уже после матча в раздевалке.

Владимир Москалёв в матче за Суперкубок Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В матче «Зенит» – ЦСКА всё нацелено именно на футбольные решения. Там и неназначенный пенальти в ворота москвичей, и воспитательная работа Кукуяна, где он говорит Дивееву: «Если вы будете ходить ко мне, Игорь, ты себе сейчас жёлтую заработаешь, и всё».

Дальше – жёлтая Акинфееву и тот самый офсайд Карраскаля – теперь мы точно понимаем, почему судьи решили продолжить игру.

Права на видео принадлежат РФС.

Насколько я понимаю, РФС за счёт этих видео хочет показать судей как непосредственных участников матча, а не как просто людей со свистком. Объяснить причины принятия тех или иных решений. Плюс добавить человеческих красок.

Известно, что такой формат не поощряет ФИФА. Подобные видео можно выкладывать только в образовательных целях. Поэтому РФС не делает их со всех матчей и не публикует видео сразу, чтобы не делать это частью новостной повестки и тем более влиять на решения ЭСК.

Продолжать подобный формат точно будут. Но точечно. Ведь подобные видео вызывают позитивную реакцию у аудитории.

Интересно, что Россия стала не первой страной, в которой используют такой контент. Например, в Испании ещё три года назад публично показали переговоры арбитров с матча «Барса» – «Реал». В Англии тоже ведётся обсуждение, чтобы сделать переговоры арбитров по разным решениям публичными.

Но в любом случае это здорово, когда судьи становятся ближе к народу.