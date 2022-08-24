Представитель Дзюбы: у Артёма было предложение из Саудовской Аравии с высокой зарплатой

Леонид Гольдман, представитель российского нападающего Артёма Дзюбы, рассказал, какие факторы были ключевыми при выборе форвардом новой команды.

«Когда мы с Артёмом принимали финальное решение, он чётко дал понять: футбол дороже денег. Понятно, что рамки были. Дзюба — статусный форвард, его статистика говорит за него лучше любых пафосных фраз. Но деньги не главенствовали. Тем более в Турции сейчас кризис, страна тяжело переживает последствия ковида — было б странно ждать от местных клубов сопоставимых с «Зенитом» денег, тем более от «Аданы».

У Дзюбы на руках было предложение из Саудовской Аравии — там он как раз мог получать сумму, сопоставимую с той, что он имел в Питере. Но Артём сказал: «Мне рано туда ехать».

Ключевым фактором при выборе команды стали её амбиции — стремление занять высокое место, ну и доверие со стороны боссов клуба и тренера», — сказал Гольдман в интервью Sport24.

По данным источника, в санкт-петербургском «Зените» форвард зарабатывал от $ 4 млн до $ 4,4 млн в год.

Напомним, на прошлой неделе Дзюба подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» по схеме «1+1». В дебютном матче с «Фенербахче» (2:4) нападающий забил первый гол за новую команду и был признан её лучшим игроком по версии Who Scored.