Петер Шмейхель заступился за премьер-министра Финляндии, которую сняли пьяной на вечеринке

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель заступился за премьер-министра Финляндии Санну Марин. Недавно в сети появилось видео, на котором женщина-политик танцует в пьяном виде на вечеринке.

«Она потрясающая. Повсюду муссируются новости о её отдыхе, но я как датчанин не понимаю критики в её адрес. Она просто немного повеселилась. Что в этом плохого?» — цитирует Шмейхеля iltalehti.

Финский премьер Санна Марин во второй раз за год попала в скандал из-за частной вечеринки. Сама она сказала, что не видит необходимости менять своё поведение. Появлялись предположения об употреблении участниками мероприятия наркотиков, после чего Санна согласилась пройти тест, который не выявил следов подобных веществ.