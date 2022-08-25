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«Будё-Глимт» Хайкина пропустил два мяча в концовке овертайма и проиграл «Динамо» Загреб

«Будё-Глимт» Хайкина пропустил два мяча в концовке овертайма и проиграл «Динамо» Загреб
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Сегодня, 25 августа, завершился ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и норвежским «Будё-Глимт» (Будё). Команды играли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Основное время матча завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев. Дополнительное время закончилось победой хорватского клуба — 4:1, по итогам противостояния команда вышла в групповой этап турнира (первый матч — 0:1).

В самом начале матча счёт открыл нападающий «Динамо» Мислав Оршич — это произошло на четвёртой минуте. Через 21 минуту форвард Бруно Петкович с передачи защитника Стефана Ристовски удвоил преимущество хозяев. Ответный гол, который перевёл игру в дополнительное время, забил вышедший на замену полузащитник «Будё-Глимт» Альберт Грёнбек, ему ассистировал его партнёр по команде Ульрик Салтнес.

В последние пять минут овертайма «Динамо» обеспечило себе победу. На 116-й минуте после ошибки норвежцев в обороне отличился Йосип Дрмич, а на 120-й после удачной контратаки забил Петар Бочкай.

В воротах норвежского клуба матч провёл российский вратарь Никита Хайкин. В качестве главного арбитра на встрече работал испанский арбитр Матеу Лаос.

«Будё-Глимт» и загребское «Динамо» являются действующими чемпионами своих стран.

Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. 2-й матч
24 августа 2022, среда. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Окончен
4 : 1
ДВ
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Оршич – 4'   2:0 Петкович – 35'   2:1 Грёнбек – 70'   3:1 Дрмич – 116'   4:1 Бочкай – 120'
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