«Будё-Глимт» Хайкина пропустил два мяча в концовке овертайма и проиграл «Динамо» Загреб

Сегодня, 25 августа, завершился ответный матч плей-офф Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и норвежским «Будё-Глимт» (Будё). Команды играли на стадионе «Максимир» в Загребе (Хорватия). Основное время матча завершилось со счётом 2:1 в пользу хозяев. Дополнительное время закончилось победой хорватского клуба — 4:1, по итогам противостояния команда вышла в групповой этап турнира (первый матч — 0:1).
В самом начале матча счёт открыл нападающий «Динамо» Мислав Оршич — это произошло на четвёртой минуте. Через 21 минуту форвард Бруно Петкович с передачи защитника Стефана Ристовски удвоил преимущество хозяев. Ответный гол, который перевёл игру в дополнительное время, забил вышедший на замену полузащитник «Будё-Глимт» Альберт Грёнбек, ему ассистировал его партнёр по команде Ульрик Салтнес.
В последние пять минут овертайма «Динамо» обеспечило себе победу. На 116-й минуте после ошибки норвежцев в обороне отличился Йосип Дрмич, а на 120-й после удачной контратаки забил Петар Бочкай.
В воротах норвежского клуба матч провёл российский вратарь Никита Хайкин. В качестве главного арбитра на встрече работал испанский арбитр Матеу Лаос.
«Будё-Глимт» и загребское «Динамо» являются действующими чемпионами своих стран.
Групповой этап Лиги чемпионов начнётся 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».
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