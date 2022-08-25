«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Ньюкаслом» о трансфере Дубравки

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с «Ньюкаслом» о трансфере хорватского вратаря «сорок» Мартина Дубравки, сообщает Sky Sports.
После приобретения «Ньюкаслом» английского вратаря Ника Поупа из «Бёрнли» Дубравка стал вторым номером на своей позиции в команде. «Манчестер Юнайтед» ищет голкипера, который смог бы составить конкуренцию Давиду де Хеа и Тому Хитону. Ещё один вратарь команды, Дин Хендерсон, проводит сезон в аренде в стане новичка АПЛ, команды «Ноттингем Форест».
Дубравка перешёл в «Ньюкасл» из пражской «Спарты» в январе 2018 года. За «сорок» он провёл 130 матчей, в которых пропустил 175 мячей. В прошлом сезоне его команда финишировала в АПЛ 11-й, сейчас «Ньюкасл» с пятью очками идёт шестым.
Мартин в 2014 году дебютировал за сборную Словакии и был основным вратарём команды на Евро-2020.
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