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Артём Тимофеев: не считаю себя чемпионом России, хоть в «Википедии» это написано

Артём Тимофеев: не считаю себя чемпионом России, хоть в «Википедии» это написано
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Артём Тимофеев заявил, что не ощущает себя чемпионом России в составе столичного «Спартака», так как сыграл слишком мало матчей за столичный клуб в сезоне-2016/2017.

«Я чувствовал себя частью команды, но не чувствую себя чемпионом России, наверное, это будет правильная формулировка. Пять выходов на замену — не так много, да, я внёс какой то небольшой вклад, почти на все матчи ездил. Частичку какую-то, может быть. Я не считаю себя чемпионом России, хоть в «Википедии» это написано», — сказал Тимофеев в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

В чемпионском сезоне красно-белых Тимофеев пять раз появлялся на поле в составе команды в РПЛ, но ни разу не попадал в стартовый состав.

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