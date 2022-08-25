Представитель Дзюбы назвал игрока эмоциональным
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Леонид Гольдман, представитель нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы назвал игрока эмоциональным.
«Артем — искренний и эмоциональный, частенько начинает заводиться и выдавать в эфир всё, что думает, когда лучше промолчать. Я по мере возможностей пытался его успокаивать и объяснять, как лучше сделать. Не более. Но поиск футбольного контракта — совершенно новая сфера, в этой сфере я никогда не заключал сделки.
Здесь цена ошибки намного выше. Артём, выбрав меня, рисковал. Возможно, потому что, как он сам не раз говорил, разочаровался в русских агентах. Наверное, поэтому доверился мне», — цитирует Гольдмана Sport24.
34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб.
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