Представитель Дзюбы назвал игрока эмоциональным

Леонид Гольдман, представитель нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы назвал игрока эмоциональным.

«Артем — искренний и эмоциональный, частенько начинает заводиться и выдавать в эфир всё, что думает, когда лучше промолчать. Я по мере возможностей пытался его успокаивать и объяснять, как лучше сделать. Не более. Но поиск футбольного контракта — совершенно новая сфера, в этой сфере я никогда не заключал сделки.

Здесь цена ошибки намного выше. Артём, выбрав меня, рисковал. Возможно, потому что, как он сам не раз говорил, разочаровался в русских агентах. Наверное, поэтому доверился мне», — цитирует Гольдмана Sport24.

34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб.