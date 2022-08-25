Представитель Дзюбы: в какой-то момент он разочаровался в спортивной журналистике
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Леонид Гольдман, представитель нападающего турецкого клуба «Адана Демирспор» Артёма Дзюбы, рассказал об отношении игрока к спортивной прессе. Ранее Гольдман охарактеризовал игрока как открытого и эмоционального человека.
«Не согласен, что Артём стал более закрытым для прессы — он до сих пор номер один по узнаваемости футболистов среди нефутбольной аудитории. Стал давать меньше интервью — это правда. Мне кажется, в какой-то момент он очень разочаровался в спортивной журналистике. Когда люди писали разгромные статьи, а при личной встрече начинали перед Артёмом заискивать», — цитирует Гольдмана Sport24.
Напомним, 34-летний российский нападающий отметился забитым мячом в первом матче за турецкий клуб.
Новость по темеПредставитель Дзюбы назвал игрока эмоциональным
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