Агент Петреску объяснил, почему тренер хочет поработать в России

Футбольный агент Николай Пырнэу, представляющий интересы тренера Дана Петреску, заявил о желании своего клиента вернуться к работе в РПЛ. По словам представителя, Петреску хочет завоевать какой-то титул в России.
«Дан работает в команде ЧФР. С этой командой он три раза подряд выиграл чемпионат Румынии. По бюджету это команда-середнячок в румынском чемпионате. У Дана нет перерыва в работе, максимальная пауза составляла три месяца. Он продолжает работать и делает это успешно.
Готов ли Петреску вернуться в Россию, если поступит предложение? Конечно. Он не раз говорил, что готов вернуться, потому что хочет что-то выиграть в России. Во всех чемпионатах, где Петреску работал, он брал титулы — кубок или чемпионат. Одна из причин его желания вернуться в Россию — амбиции выиграть какой-то турнир», — приводит слова Пырнэу Metaratings.
Напомним, ранее в России Петреску тренировал «Кубань» и московское «Динамо».
- 25 августа 2022
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