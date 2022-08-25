Статуя Эрлинга Холанда была украдена в Норвегии

В норвежском городе Брюне украли деревянную статую нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. Как сообщает издание Jærbladet, таинственную пропажу трёхметровой деревянной скульптуры весом почти 600 кг обнаружили утром 24 августа.



По сведениям источников, некто связался с владельцами статуи и сообщил, что украл её из-за не очень привлекательного внешнего вида. Ещё вечером 22 августа у постамента был замечен грузовик, на котором, как предполагается, и была увезена скульптура.



Напомним, нападающий Эрлинг Холанд перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. За три матча в английской Премьер-лиге норвежец смог забить три гола и отдать одну голевую передачу.

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