Николай Писарев не полетит на матч «Химок» с «Сочи»

Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев не полетит на матч красно-чёрных с «Сочи» из-за простуды, сообщает пресс-служба команды.

Матч 7-го тура РПЛ с «барсами» состоится завтра, 26 августа. На этой встрече «Химками» будет руководить старший помощник главного тренера Андрей Сосницкий.