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Николай Писарев не полетит на матч «Химок» с «Сочи»

Николай Писарев не полетит на матч «Химок» с «Сочи»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Николай Писарев не полетит на матч красно-чёрных с «Сочи» из-за простуды, сообщает пресс-служба команды.

Матч 7-го тура РПЛ с «барсами» состоится завтра, 26 августа. На этой встрече «Химками» будет руководить старший помощник главного тренера Андрей Сосницкий.

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