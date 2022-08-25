Терюшков: Писарев сдал тест на коронавирус, результаты пока не могу сказать

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о болезни главного тренера команды Николая Писарева.

«Ничего серьёзного у Николая Писарева нет — обычная простуда. Понимаем, что сейчас пошёл рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и результаты теста делаются достаточное количество времени. Поэтому решили перестраховаться и оставить Писарева в Москве. Он будет руководить командой удалённо. Будем надеяться, что уже к Кубку он сможет выздороветь. Да, он сдал тест на коронавирус, результаты пока не могу сказать, но надеюсь, что всё будет в порядке. Из игроков у нас все здоровы», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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