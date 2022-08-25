«Сильных всегда не любят». Президент РПЛ Алаев — о гегемонии «Зенита» в России

Новый президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал о своём отношении к гегемонии санкт-петербургского «Зенита» в турнире.
«Сейчас меня радует конкуренция РПЛ на всех местах таблицы. Идеальный сюжет – это первенство ФНЛ прошлого года. Когда на 93-й минуте 38-го тура команда с третьего места поднимается на первое, лидер падает на третью строчку, а судьба путёвки в РПЛ решается с финальным свистком – для меня это кайф. Я такие эмоции тогда испытал! Это и есть футбол. Если так будет в РПЛ, я стану самым счастливым человеком.
Не кажется ли, что люди устали от чемпионств «Зенита»? Сильных всегда не любят, а гегемонов хотят свергнуть. Это нормально. Но мне хочется, чтобы каждый сезон был новый чемпион», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 25 августа 2022
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