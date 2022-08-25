Президент «Марселя» Лонгория прокомментировал слухи о переходе Роналду
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Президент «Марселя» Пабло Лонгория прокомментировал слухи, связывающие французский клуб с переходом нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Это мир социальных сетей, полный фальшивых новостей. Мы хотим быть реалистами – сделка с Роналду не для нас. Это всё равно что сказать, что Де Брёйне или Холанд являются целями «Марселя»… Давайте сосредоточимся на нашем реальном проекте», – сказал Лонгория в интервью beIN Sports.
Напомним, ранее болельщики «Марселя» устроили акцию в социальных сетях с призывом о переходе Криштиану Роналду в стан французского клуба. Также к этому флешмобу присоединился и бывший нападающий «олимпийцев» Джибриль Сиссе.
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