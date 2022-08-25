Президент РПЛ Алаев объяснил, почему не удалось организовать Кубок лиги

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев рассказал, почему не удалось организовать новый турнир, Кубок лиги.

«Первой задачей было, чтобы клубы получили достаточное количество конкурентных матчей. Футбол – это спортивное состязание. Первая задача – матчи. Вторая – понятное финансирование. Кубок лиги был лишь одним из инструментов достижения этих целей. Коллеги проделали по нему огромную работу, но когда мы пришли к стадии детальной проработки, то убедились, что Кубок лиги организовать практически невозможно, потому что это новый турнир. Для его запуска нужно было пройти процесс согласований, утвердить ЕКП (единый календарный план. – Прим. «Чемпионата»). Представьте: вводится паспорт болельщика, а в этот момент мы выходим с инициативой нового турнира с теми же 16 клубами. Чтобы вы понимали, планы на будущий сезон (2023/2024) в ЕКП нужно вносить уже в августе 2022 года. Чтобы провести матчи, нам нужно согласовать их с органами безопасности. Без этого мы играть не можем.



Вторая проблема – партнёры: «Матч» и букмекерская компания. Все они задавали резонный вопрос: «Коллеги, мы подписали серьёзные контракты, зная, что есть РПЛ и Кубок России. А теперь вы придумываете новый турнир с теми же командами и выходите на рынок?!» И я понимаю их недовольство. Они покупают главный актив, понимая его уникальность, а потом с этими же командами создаётся новый турнир, который стоит дешевле», – сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.