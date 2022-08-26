Официально: Деле Алли стал игроком «Бешикташа»
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26-летний английский нападающий Деле Алли на сезон арендован «Бешикташем» у «Эвертона», сообщает пресс-служба турецкого клуба. В соглашении предусмотрено право выкупа.
Нападающий перешёл в «Эвертон» в январе этого года на правах свободного агента. За «ирисок» Алли провёл 13 матчей, результативными действиями не отметился. Ранее он выступал за «Тоттенхэм» — там он принял участие в 269 играх, забил 67 мячей и отдал 61 голевую передачу.
Также Алли ранее выступал за сборную Англии — 37 матчей и три забитых мяча, он принимал участие в играх Евро-2016 и чемпионата мира — 2018.
В прошлом сезоне чемпионата Турции «Бешикташ» занял шестое место и не попал в еврокубки. После трёх туров нового сезона Суперлиги команда набрала семь очков.
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