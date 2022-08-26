Определились все участники группового этапа Лиги Европы

Стали известны все клубы, которые примут участие в групповом этапе Лиги Европы сезона-2022/23.



12 команд стали обладателями прямых путёвок, 10 пробились в групповой этап через отборочный раунд плей-офф Лиги Европы, а ещё 10 – это команды, выбывшие из квалификации Лиги чемпионов.



Полностью список участников группового этапа Лиги Европы выглядит следующим образом:



Первая корзина – «Рома», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Лацио», «Брага», «Црвена Звезда», «Динамо» (Киев), «Олимпиакос».



Вторая корзина – «Фейеноорд», «Ренн», «ПСВ Эйндховен», «Монако», «Реал Сосьедад», «Карабах», «Мальмё», «Лудогорец».



Третья корзина – «Шериф», «Бетис», «Мидтьюлланн», «Будё-Глимт», «Ференцварош», «Унион Берлин», «Фрайбург», «Фенербахче».



Четвертая корзина – «Нант», ХИК, «Штурм», АЕК (Ларнака), «Омония», «Цюрих», «Юнион Сент-Жиллуа», «Трабзонспор».



Жеребьёвка группового этапа Лиги Европы состоится 26 августа в Стамбуле, начало – в 14:00 мск.