Расклады перед жеребьёвкой групп Лиги Европы. На кого попадут россияне?

По итогам четверга стали известны все участники группового этапа Лиги Европы. Как и в Лиге чемпионов, 32 команды будут распределены на четыре корзины. Только при жеребьевке ЛЕ команды распределяют исключительно по рейтингу (в первую корзину ЛЧ попали победители ЛЧ, ЛЕ и топ-7 национальных лиг).

Жеребьевка пройдёт в пятницу, 26 августа, в 14:00 в Стамбуле по местному времени (оно совпадает с московским). Клубы из одной страны не попадут в одну группу.

Если в ЛЧ остался только один россиянин – Андрей Лунёв из «Байера», то в Лиге Европы не исключён вариант, при котором сразу три российских футболиста попадут в одну группу. Мог быть шанс даже на четыре команды с россиянами в одной группе, но «Пюник» Коваленко уступил «Шерифу» в серии пенальти.

Станислав Черчесов и его «Ференцварош» попали в третью корзину. Точно так же, как и Никита Хайкин из «Будё-Глимт». У них велики шансы получить сразу двух сильных соперников. А вот Александру Головину вместе с «Монако» будет проще, потому что французский клуб попал во вторую корзину. Ну а наиболее благоприятной жеребьёвки стоит ждать Егору Пруцеву, поскольку его «Црвена Звезда» имеет шестой рейтинг (46,000) из всех команд, оставшихся в турнире.

Несколько фактов коротко