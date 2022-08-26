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Жеребьёвка групп Лиги Европы, расклады для россиян: куда попадут Александр Головин, Станислав Черчесов, Никита Хайкин

Расклады перед жеребьёвкой групп Лиги Европы. На кого попадут россияне?
Григорий Телингатер
Расклады перед жеребьёвкой групп ЛЕ
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Есть шанс увидеть Черчесова против Головина.

По итогам четверга стали известны все участники группового этапа Лиги Европы. Как и в Лиге чемпионов, 32 команды будут распределены на четыре корзины. Только при жеребьевке ЛЕ команды распределяют исключительно по рейтингу (в первую корзину ЛЧ попали победители ЛЧ, ЛЕ и топ-7 национальных лиг).

Жеребьевка пройдёт в пятницу, 26 августа, в 14:00 в Стамбуле по местному времени (оно совпадает с московским). Клубы из одной страны не попадут в одну группу.

Если в ЛЧ остался только один россиянин – Андрей Лунёв из «Байера», то в Лиге Европы не исключён вариант, при котором сразу три российских футболиста попадут в одну группу. Мог быть шанс даже на четыре команды с россиянами в одной группе, но «Пюник» Коваленко уступил «Шерифу» в серии пенальти.

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Станислав Черчесов и его «Ференцварош» попали в третью корзину. Точно так же, как и Никита Хайкин из «Будё-Глимт». У них велики шансы получить сразу двух сильных соперников. А вот Александру Головину вместе с «Монако» будет проще, потому что французский клуб попал во вторую корзину. Ну а наиболее благоприятной жеребьёвки стоит ждать Егору Пруцеву, поскольку его «Црвена Звезда» имеет шестой рейтинг (46,000) из всех команд, оставшихся в турнире.

Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы. На кого попадут Черчесов и Головин? LIVE! Жеребьёвка группового турнира Лиги Европы. На кого попадут Черчесов и Головин? LIVE!

Несколько фактов коротко

  • Матчи группового этапа ЛЕ пройдут с 8 сентября по 3 ноября, потому что 20 ноября уже стартует ЧМ-2022.
  • В этом сезоне на групповом этапе ЛЕ больше всего французских команд – три: «Ренн», «Монако» и «Нант».
  • Первое место в группе гарантирует 1/8 финала ЛЕ. Обладатели вторых мест сыграют с командами, занявшими третьи места в группе ЛЧ. С третьего места в группе ЛЕ клубы отправляются в Лигу конференций. Вылетают из еврокубков только команды, занявшие последнее место.
  • Финал ЛЕ состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
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