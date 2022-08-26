Стали известны 32 участника группового этапа Лиги конференций. Жеребьёвка – 26 августа

Вечером 25 августа состоялись заключительные матчи раунда плей-офф, после чего сформировался полный состав участников группового этапа Лиги конференций. В нём примут участие 22 победителя раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и 10 команд, вылетевших в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.



Первая корзина – «Вильярреал» (Испания), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Прага, Чехия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Партизан» (Сербия), «Вест Хэм» (Англия).



Вторая корзина – «ЧФР Клуж» (Румыния), «Мольде» (Норвегия), «Стяуа» (Румыния), «Фиорентина» (Италия), «Кёльн» (Германия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Аполлон» (Кипр), «Слован» (Словакия).



Третья корзина – «Ницца» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Жальгирис» (Литва), «Аустрия» (Австрия), «Хартс» (Шотландия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Сивасспор» (Турция), «Вадуц» (Лихтенштейн).



Четвёртая корзина – «Днепр-1» (Украина), «Лех» (Польша), «Словацко» (Чехия), «Силькеборг» (Дания), «Юргорден» (Швеция), «Пюник» (Армения), РФШ (Латвия), «Балкани» (Косово).



Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций состоится 26 августа, начало – в 15:30 мск.