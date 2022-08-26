Стали известны 32 участника группового этапа Лиги конференций. Жеребьёвка – 26 августа

Вечером 25 августа состоялись заключительные матчи раунда плей-офф, после чего сформировался полный состав участников группового этапа Лиги конференций. В нём примут участие 22 победителя раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и 10 команд, вылетевших в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы.
Первая корзина – «Вильярреал» (Испания), «Базель» (Швейцария), «Славия» (Прага, Чехия), «АЗ Алкмаар» (Нидерланды), «Гент» (Бельгия), «Истанбул Башакшехир» (Турция), «Партизан» (Сербия), «Вест Хэм» (Англия).
Вторая корзина – «ЧФР Клуж» (Румыния), «Мольде» (Норвегия), «Стяуа» (Румыния), «Фиорентина» (Италия), «Кёльн» (Германия), «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль), «Аполлон» (Кипр), «Слован» (Словакия).
Третья корзина – «Ницца» (Франция), «Андерлехт» (Бельгия), «Жальгирис» (Литва), «Аустрия» (Австрия), «Хартс» (Шотландия), «Шэмрок Роверс» (Ирландия), «Сивасспор» (Турция), «Вадуц» (Лихтенштейн).
Четвёртая корзина – «Днепр-1» (Украина), «Лех» (Польша), «Словацко» (Чехия), «Силькеборг» (Дания), «Юргорден» (Швеция), «Пюник» (Армения), РФШ (Латвия), «Балкани» (Косово).
Жеребьёвка группового этапа Лиги конференций состоится 26 августа, начало – в 15:30 мск.
- 26 августа 2022
-
02:25
-
02:01
-
01:37
-
01:19
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:22
- 25 августа 2022
-
23:53
-
23:49
-
23:43
-
23:39
-
23:15
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:06
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:22
-
21:14
-
20:59
-
20:52
-
20:20
-
20:19