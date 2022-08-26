В клубах-участниках Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций 11 россиян

Стали известны все клубы, которые примут участие в групповых этапах трёх еврокубков. В Лиге чемпионов уже состоялась жеребьёвка группового этапа, в Лиге Европы и Лиге конференций состав групп определится 26 августа.



На сегодня в составах клубов-участников еврокубковых турниров – десять российских футболистов и один тренер, возглавляющий венгерский «Ференцварош» Станислав Черчесов.



В групповом этапе Лиге чемпионов с леверкузенским «Байером» примет участие вратарь Андрей Лунёв. Соперниками немецкого клуба в группе B стали португальский «Порту», испанский «Атлетико» и бельгийский «Брюгге».



В Лиге Европы, помимо тренера Черчесова, поучаствуют три футболиста – полузащитник «Монако» Александр Головин, полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев и вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин.



В групповом этапе Лиги конференций могут сыграть Михаил Коваленко («Пюник»), Магомед-Шапи Сулейманов («Хапоэль» из Беэр-Шевы), Александр Васютин («Юргорден») и Владислав Лёвин («Словацко»). Также не забываем, что в «Вильярреале» есть Никита Иосифов, который вполне может быть включён в заявку на турнир, а Александр Кокорин — по-прежнему футболист «Фиорентины».



В системе братиславского «Слована» также есть 19-летний полузащитник Кирилл Никитин. Однако он, в отличие от Иосифова в «Вильярреале», у которого за плечами два матча, ещё не дебютировал за первую команду. Никитин выступает исключительно за молодёжный состав «Слована».