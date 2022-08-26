Карим Бензема высказался о награде лучшему игроку сезона

Нападающий «Реала» Карим Бензема получил награду от УЕФА, став лучшим игроком сезона-2021/22, после чего поделился эмоциями и мыслями о главных трофеях.
«Хочу поблагодарить своих партнёров по команде, тренера и президента клуба. И, конечно, наших болельщиков, чья невероятная поддержка помогала нам совершать камбэки в играх. Для меня лучшим в Лиге чемпионов был ответный матч с «Пари Сен-Жермен». Наши болельщики тогда проявили себя просто фантастически и помогли добиться результата.
Анчелотти – лучший тренер мира, большой профессионал. Он вселяет в меня уверенность. Я рад, что он является моим наставником. А сейчас я действительно счастлив. Впервые получаю эту награду, но самое главное для меня – выигрывать трофеи со своей командой», – цитирует Бензема официальный сайт «Реала».
Напомним, Бензема был признан лучшим игроком Лиги чемпионов прошлого сезона. Карим в пятый раз выиграл с «Реалом» главный клубный евротрофей, став с 15 голами лучшим бомбардиром турнира.
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