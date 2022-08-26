Лондон может принять встречу УПЛ между «Шахтёром» и киевским «Динамо»
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Центральный матч седьмого тура чемпионата Украины по футболу сезона-2022/2023, в котором донецкий «Шахтёр» будет принимать киевское «Динамо», может пройти в столице Великобритании – Лондоне. Об этом сообщает ua.tribuna.com.
Отмечается, что эту идею уже поддержал 77-летний румынский специалист Мирча Луческу, возглавляющий киевлян. В настоящее время между сторонами согласовываются организационные вопросы. При этом, уже известно, что все заработанные средства от продажи билетов пойдут на гуманитарные нужды.
Встреча седьмого тура украинской Премьер-лиги, в которой «Шахтёр» будет принимать «Динамо», состоится 15 октября. Изначальным местом проведения встречи значится стадион «Металлист» в Харькове, вместимостью более 40 тыс. зрителей.
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