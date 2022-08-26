Кавани может оказаться в «Реале Сосьедад», футболист хочет поиграть в Испании

«Реал Сосьедад» вступил в гонку за подписание уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, находящегося в статусе свободного агента. 35-летнего футболиста рассматривают в качестве замены для Александера Исака, который в ближайшее время подпишет контракт с «Ньюкаслом». Об этом сообщает COPE.
Ранее сообщалось, что Кавани также входит в сферу интересов «Валенсии», а его подписание также не исключил тренер «Вильярреала» Унаи Эмери, заявивший, что Эдинсон хочет поиграть в чемпионате Испании.
Последним клубом Кавани был английский «Манчестер Юнайтед», контракт с которым у Эдинсона истёк 30 июня 2022 года и не был продлён. Ранее форвард также играл за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо». На родине Кавани был футболистом «Данубио».
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
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