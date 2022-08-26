Защитник «ПСЖ» Диалло отказался уходить в «Милан», его не устроил проект клуба
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Защитник «ПСЖ» Абду Диалло отказался переходить в «Милан». Действующий чемпион Италии хотел подписать 26-летнего футболиста, но сенегальского футболиста французского происхождения не устроил проект клуба. Об этом сообщает L'Equipe.
Диалло перешёл во французскую команду из дортмундской «Боруссии» летом 2019 года. В 75 матчах за парижан футболист отметился четырьмя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Во Франции с «ПСЖ» Диалло выиграл девять трофеев, включая три чемпионства страны.
«ПСЖ» начал сезон в Лиге 1 с трёх побед. С девятью очками команда Кристофа Галтье пока единолично возглавляет турнирную таблицу.
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