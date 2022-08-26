Циннбауэр: Жемалетдинов работает индивидуально. Динамика восстановления — хорошая

Наставник «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал о состоянии полузащитника команды Рифата Жемалетдинова, который долгое время был травмирован.
«Сейчас динамика восстановления Рифата хорошая, он работает в тренажёрном зале по индивидуальному плану. Не могу сказать, когда сможет вернуться к тренировкам с командой», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, в конце июня Жемалетдинов получил серьёзную травму — у футболиста диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. Полузащитник перенёс операцию.
25-летний Жемалетдинов — воспитанник «Локомотива». За московский клуб полузащитник играет почти всю карьеру, за исключением двухгодичного выступления за казанский «Рубин» (2016-2018). В составе железнодорожников Жемалетдинов забил 18 голов и отдал 22 результативные передачи в 117 матчах. «Локомотив» набрал два очка в четырёх матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 26 августа 2022
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